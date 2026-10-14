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    С начала протестов во Франции полиция задержала около 8 тыс. человек

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 23:03
    С начала протестов во Франции полиция задержала около 8 тыс. человек

    Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали почти 8 тыс. человек с начала манифестаций учащихся по всей стране.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на данные Министерства юстиции страны.

    По данным ведомства, на данный момент число задержанных составляет 7 950 человек.

    Подавляющее большинство арестованных - 85% - являются несовершеннолетними. Из 26 человек, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 65% достигли совершеннолетия.

    Протесты старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и быстро распространились по всей Франции. Участники акций выступают против нехватки учителей и перегруженного расписания, однако в некоторых регионах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

    Акции протеста Франция
    Fransada etirazlar başlayandan bəri polis 8 minə yaxın şəxsi saxlayıb
    44 - Tezliklə
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