С начала протестов во Франции полиция задержала около 8 тыс. человек

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали почти 8 тыс. человек с начала манифестаций учащихся по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на данные Министерства юстиции страны.

По данным ведомства, на данный момент число задержанных составляет 7 950 человек.

Подавляющее большинство арестованных - 85% - являются несовершеннолетними. Из 26 человек, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 65% достигли совершеннолетия.

Протесты старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и быстро распространились по всей Франции. Участники акций выступают против нехватки учителей и перегруженного расписания, однако в некоторых регионах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.