Президент: На освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура предстоит решить множество задач

В сфере инфраструктурных проектов, равно как и в деле восстановления освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура, предстоит решить множество задач.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

"Мы уже начали активное взаимодействие с ведущими финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, ЕБРР, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими. Это позволит придать больший динамизм реализации важнейших проектов, стоящих перед нами", - сказал глава государства.

По его словам, рейтинговое агентство Moody"s повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня с положительным прогнозом, что является хорошим сигналом для инвесторов:

"Азербайджан – подходящее место для капиталовложений. И, безусловно, политическая стабильность, социальная устойчивость, безопасность и надежность – все то, что каждый инвестор в первую очередь принимает во внимание, решая, вести ли бизнес в той или иной стране".