Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции
В регионе
- 26 апреля, 2026
- 15:07
Украина примет участие в предстоящем саммите НАТО в Турции.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.
Состав украинской делегации он не уточнил.
Отметим, что саммит Североатлантического Альянса состоится 7-8 июля в Анкаре.
Последние новости
