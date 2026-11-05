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    США ввели новые санкции против связанных с Ираном компаний и физлиц

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 00:44
    США ввели новые санкции против связанных с Ираном компаний и физлиц

    Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против физических и юридических лиц, связанных с Ираном.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), опубликованном 4 ноября.

    Ведомство внесло изменения в санкционные списки, включив в них новых физических и юридических лиц. Ограничения затронули в том числе структуры, связанные с морскими перевозками и авиационным обслуживанием.

    Одновременно OFAC опубликовало предупреждение об использовании судами иранского теневого флота подложных флагов для обхода санкций.

    В документе поясняется, что речь идет о флагах, выданных неуполномоченными судовыми реестрами, либо используемых без действительных регистрационных документов.

    Американские власти рассматривают подобную практику как один из способов сокрытия принадлежности судов и обхода действующих ограничений.

    Санкции против Ирана Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ İrana bağlı fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib
    MiniBoss
    MiniBoss

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