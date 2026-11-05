США ввели новые санкции против связанных с Ираном компаний и физлиц

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против физических и юридических лиц, связанных с Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), опубликованном 4 ноября.

Ведомство внесло изменения в санкционные списки, включив в них новых физических и юридических лиц. Ограничения затронули в том числе структуры, связанные с морскими перевозками и авиационным обслуживанием.

Одновременно OFAC опубликовало предупреждение об использовании судами иранского теневого флота подложных флагов для обхода санкций.

В документе поясняется, что речь идет о флагах, выданных неуполномоченными судовыми реестрами, либо используемых без действительных регистрационных документов.

Американские власти рассматривают подобную практику как один из способов сокрытия принадлежности судов и обхода действующих ограничений.