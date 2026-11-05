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    Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 00:21
    Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

    Швейцария приняла ряд ограничительных мер в отношении России и Беларуси, предусмотренных 21-м пакетом санкций Евросоюза.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии, опубликованном 4 ноября.

    Согласно решению, в санкционные списки включены 254 физических и юридических лица. Кроме того, в отношении 41 компании, в том числе из третьих стран, ужесточены меры экспортного контроля.

    Швейцарские власти также ввели запрет на проведение операций с рядом организаций, включая 33 российских банка.

    Изменения в санкционных списках вступят в силу 5 ноября в 02:00 по бакинскому времени, а секторальные ограничения начнут действовать в тот же день.

    Одновременно Федеральный совет принял решение исключить из санкционных списков шесть физических лиц и одну компанию.

    Антироссийские санкции Швейцария
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