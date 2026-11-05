Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Швейцария приняла ряд ограничительных мер в отношении России и Беларуси, предусмотренных 21-м пакетом санкций Евросоюза.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии, опубликованном 4 ноября.

Согласно решению, в санкционные списки включены 254 физических и юридических лица. Кроме того, в отношении 41 компании, в том числе из третьих стран, ужесточены меры экспортного контроля.

Швейцарские власти также ввели запрет на проведение операций с рядом организаций, включая 33 российских банка.

Изменения в санкционных списках вступят в силу 5 ноября в 02:00 по бакинскому времени, а секторальные ограничения начнут действовать в тот же день.

Одновременно Федеральный совет принял решение исключить из санкционных списков шесть физических лиц и одну компанию.