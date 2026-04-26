    Ukrayna Türkiyədə keçiriləcək NATO sammitində təmsil olunacaq

    Ukrayna Türkiyədə keçiriləcək NATO sammitində təmsil olunacaq.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski aprelin 26-da Kiyevdə Moldova parlamenti Maya Sandu ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    O, ölkəsinin hansı formada təmsil olunacağını hələlik açıqlamayıb.

    Qeyd edək ki, 7-8 iyul tarixlərində Türkiyənin Ankara şəhərində NATO sammiti baş tutacaq.

    Ukrayna-NATO Əməkdaşlığı Türkiyə
    Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции
    Ukraine to be represented at NATO summit in Türkiye

    Son xəbərlər

    15:25
    Foto

    ASİNF "Prezident Kuboku 2026" öncəsi Ağdərə sakinləri ilə görüş keçirib

    Komanda
    15:12

    Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:03

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    14:57

    Ukrayna Türkiyədə keçiriləcək NATO sammitində təmsil olunacaq

    Region
    14:45

    Zelenski: Döyüşdə irəliləyiş əldə etməyən Rusiya Ukraynanın vacib infrastrukturuna hücumlarını artırır

    Digər ölkələr
    14:36

    Bu gün IX sinif şagirdləri imtahan veriblər - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    14:25
    Foto

    Kürdə suyun artması İmişlinin daha 2 kəndində fəsadlar törədib

    Hadisə
    14:17

    Xocalı rayonu sakini minaya düşüb, ayağından xəsarət alıb

    Hadisə
    14:04

    "Liverpul" Abde Ezzalzulini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti