    Mali müdafiə nazirinin ölümünü rəsmən təsdiqləyib

    Malinin müdafiə və veteranlarla iş üzrə naziri Sadio Kamara hücum nəticəsində öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət televiziyasının efirində hökumətin rəsmi nümayəndəsi İssa Usman Kulibali bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Kamara aprelin 25-də yaraqlıların nazirin həmin vaxt olduğu evə hücumu zamanı öldürülüb.

    Daha əvvəl Kamaranın vəziyyəti ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar mövcud idi. İlk olaraq Malinin Müdafiə Nazirliyi idarə rəhbərinin hücum zamanı xəsarət almadığını bildirmişdi. Daha sonra "Jeune Afrique" jurnalı nazirin Bamako şəhərinin ətrafındakı Kati ordu bazasında yerləşən iqamətgahının yaxınlığında partlayıcı ilə təchiz edilmiş yük maşınının partladılması nəticəsində həlak olduğunu qeyd etmişdi.

    В Мали официально подтвердили гибель министра обороны

