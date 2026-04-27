    Yaponiya Baş naziri Hörmüzün bağlanması fonunda enerji resurslarına qənaət etməməyə çağırıb

    Energetika
    • 27 aprel, 2026
    • 14:08
    Yaponiya Baş naziri Hörmüzün bağlanması fonunda enerji resurslarına qənaət etməməyə çağırıb

    Yaponiya Baş naziri Sanae Takaiti ölkə vətəndaşlarını Yaxın Şərqdə qeyri-müəyyən vəziyyətin hökm sürməsinə baxmayaraq, iqtisadi və ya sosial fəaliyyəti azaltmamağa çağırıb.

    "Report" "Kyodo"ya istinadən xəbər verir ki, baş nazir bunu parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.

    Takaitinin sözlərinə görə, o, Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən təchizatla bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda enerji istehlakının azaldılması çağırışlarına qarşıdır.

    "Hesab edirəm ki, hazırkı mərhələdə iqtisadi və ya sosial fəaliyyət dayandırılmamalıdır. Hökumət digər mənbələrdən neft təchizatının təmin edilməsi üzərində çalışır", - o bildirib.

    Onun parlamentdəki çıxışı Hörmüz boğazının faktiki olaraq bağlanması fonunda səsləndirilib. Bu, təbii resurslarla zəif təmin olunmuş digər Asiya ölkələrinin yanacaq istehlakı ilə bağlı çağırışlar etməsinə səbəb olub.

    "Kyodo" qeyd edib ki, boğazın bağlanmasından zərər çəkən digər Asiya ölkələri kimi, Cənubi Koreya da vətəndaşlarını elektrik enerjisi istehlakını azaltmağa çağırıb, Malayziya isə enerji istehlakını azaltmaq üçün distant iş modelini təşviq etməyə başlayıb.

    Hörmüz boğazı Sanae Takaiti
    Премьер Японии призвала не экономить на энергоресурсах, несмотря на закрытие Ормуза

    Son xəbərlər

    14:30
    Foto

    Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    14:28
    Foto
    Video

    Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    14:26

    Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    14:25

    Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölüb

    Hadisə
    14:22

    Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma aşkarlanmayıb

    Sağlamlıq
    14:21

    Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdır

    Digər ölkələr
    14:14
    Foto

    Ağdərədə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası start götürüb

    Fərdi
    14:10

    "Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıb

    Digər ölkələr
    14:08

    Yaponiya Baş naziri Hörmüzün bağlanması fonunda enerji resurslarına qənaət etməməyə çağırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti