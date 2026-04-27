Премьер Японии призвала не экономить на энергоресурсах, несмотря на закрытие Ормуза

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала граждан не снижать экономическую или социальную деятельность, несмотря на неопределенность ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, с таким заявлением премьер выступила в парламенте.

По ее словам, она также против призыва к ограничению потреблению энергии на фоне неопределенности с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Я не считаю, что на данном этапе следует приостанавливать экономическую или социальную деятельность. <...>Правительство работает над обеспечение поставок нефти из других источников", - сказала она.

Ее высказывания в парламенте прозвучали на фоне фактического закрытия Ормузского пролива. Это побудило другие бедные природными ресурсами азиатские страны призвать к сокращению потребления топлива.

Kyodo отмечает, что Южная Корея, как и другие азиатские страны, пострадавшие от закрытия пролива, призвала своих граждан сократить потребление электроэнергии, а Малайзия, в свою очередь, начала поощрять удаленную работу, чтобы снизить энергопотребление.