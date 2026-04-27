Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Премьер Японии призвала не экономить на энергоресурсах, несмотря на закрытие Ормуза

    Энергетика
    27 апреля, 2026
    • 13:44
    Премьер Японии призвала не экономить на энергоресурсах, несмотря на закрытие Ормуза

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала граждан не снижать экономическую или социальную деятельность, несмотря на неопределенность ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, с таким заявлением премьер выступила в парламенте.

    По ее словам, она также против призыва к ограничению потреблению энергии на фоне неопределенности с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    "Я не считаю, что на данном этапе следует приостанавливать экономическую или социальную деятельность. <...>Правительство работает над обеспечение поставок нефти из других источников", - сказала она.

    Ее высказывания в парламенте прозвучали на фоне фактического закрытия Ормузского пролива. Это побудило другие бедные природными ресурсами азиатские страны призвать к сокращению потребления топлива.

    Kyodo отмечает, что Южная Корея, как и другие азиатские страны, пострадавшие от закрытия пролива, призвала своих граждан сократить потребление электроэнергии, а Малайзия, в свою очередь, начала поощрять удаленную работу, чтобы снизить энергопотребление.

    Санаэ Такаити Ормузский пролив Энергетический кризис Эскалация на Ближнем Востоке
    Yaponiya Baş naziri Hörmüzün bağlanması fonunda enerji resurslarına qənaət etməməyə çağırıb

