    В Мали официально подтвердили гибель министра обороны

    Глава оборонного ведомства и министерства по делам ветеранов Мали Садио Камара был убит в результате нападения.

    Как передает Report, об этом в эфире государственного телевидения заявил официальный представитель правительства Исса Усман Кулибали.

    По его словам, Камара был убит 25 апреля в ходе атаки боевиков на дом, в котором на тот момент находился министр.

    Ранее о состоянии Камары поступала противоречивая информация. Изначально Минобороны Мали сообщало, что глава ведомства не пострадал в ходе атаки. Позднее журнал Jeune Afrique указал, что министр погиб в результате подрыва начиненного взрывчаткой грузовика у его резиденции на армейской базе Кати в пригороде Бамако.

    Вооруженное нападение Мали Садио Камара
    Mali müdafiə nazirinin ölümünü rəsmən təsdiqləyib

    Арагчи назвал отношения с соседними странами приоритетом Ирана

    В Нахчыване перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали три человека

    Стенд Азербайджана вызвал большой интерес на Дне культур в Рабате

    В массовом ДТП в Киркуке погибли шесть, пострадали 27 человек

    Азербайджанская сборная по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы

    ERR: Катер патрульной службы Эстонии нарушил водные границы РФ

    Минздрав: Число погибших при израильских ударах по югу Ливана превысило 2,5 тыс.

    В Шеки 40-летний мужчина умер от удара током

