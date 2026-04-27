В Мали официально подтвердили гибель министра обороны

Глава оборонного ведомства и министерства по делам ветеранов Мали Садио Камара был убит в результате нападения.

Как передает Report, об этом в эфире государственного телевидения заявил официальный представитель правительства Исса Усман Кулибали.

По его словам, Камара был убит 25 апреля в ходе атаки боевиков на дом, в котором на тот момент находился министр.

Ранее о состоянии Камары поступала противоречивая информация. Изначально Минобороны Мали сообщало, что глава ведомства не пострадал в ходе атаки. Позднее журнал Jeune Afrique указал, что министр погиб в результате подрыва начиненного взрывчаткой грузовика у его резиденции на армейской базе Кати в пригороде Бамако.