Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdır
Digər ölkələr
- 27 aprel, 2026
- 14:21
İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi hələ tezdir.
"Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Berlində mühafizəkar XDS partiyasının və onun Bavariya filialı olan XSS-nin nümayəndələrinin görüşündə deyib.
Fon der Lyayen əlavə edib ki, sanksiyalar İranın öz əhalisini sıxışdırması ilə əlaqədar tətbiq olunub.
"Hesab edirik ki, sanksiyaları ləğv etmək hələ tezdir. Bunun üçün əvvəlcə İranda əsaslı dəyişiklikləri görməliyik", - o qeyd edib.
