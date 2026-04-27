    Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdır

    Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdır
    Ursula fon der Lyayen

    İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi hələ tezdir.

    "Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Berlində mühafizəkar XDS partiyasının və onun Bavariya filialı olan XSS-nin nümayəndələrinin görüşündə deyib.

    Fon der Lyayen əlavə edib ki, sanksiyalar İranın öz əhalisini sıxışdırması ilə əlaqədar tətbiq olunub.

    "Hesab edirik ki, sanksiyaları ləğv etmək hələ tezdir. Bunun üçün əvvəlcə İranda əsaslı dəyişiklikləri görməliyik", - o qeyd edib.

    İrana qarşı sanksiyalar Ursula fon der Lyayen Avropa Komissiyası Almaniya
    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    Son xəbərlər

    14:30
    Foto

    Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    14:28
    Foto
    Video

    Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    14:26

    Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    14:25

    Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölüb

    Hadisə
    14:22

    Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma aşkarlanmayıb

    Sağlamlıq
    14:21

    Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdır

    Digər ölkələr
    14:14
    Foto

    Ağdərədə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası start götürüb

    Fərdi
    14:10

    "Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıb

    Digər ölkələr
    14:08

    Yaponiya Baş naziri Hörmüzün bağlanması fonunda enerji resurslarına qənaət etməməyə çağırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti