İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2026
    • 11:08
    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb

    Naxçıvan-Şahbuz magistralının Babək rayonunun Vayxır kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 6 nəfər - 1986-cı il təvəllüdlü Gülay Abbasova, 2017-ci il təvəllüdlü İsa Nağıyev, 2004-cü il təvəllüdlü Sevinc Hacıyeva, 1985-ci il təvəllüdlü Gülnar Hacıyeva, 1982-ci il təvəllüdlü Namiq Hacıyev və 2003-cü il təvəllüdlü Cəmil Nağıyev xəsarət alıb.

    Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvanın Babək rayonu
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:39
    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir
    Digər ölkələr
    11:38
    İzabel Bearune: Dünya çempionatında iştirak etmək gənclərimiz üçün böyük fəxrdir
    Komanda
    11:27
    Foto
    Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasından olan azarkeşlər Bakıda aksiya keçiriblər
    Futbol
    11:08
    Foto
    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
    Hadisə
    11:01
    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayevi təbrik edib
    Xarici siyasət
    11:00
    Azərbaycanın bir sıra rayonlarına qar yağıb, güclü yağışlar davam edir - Faktiki hava
    Ekologiya
    10:57
    Rəsmi Bakı: Azərbaycan Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığa böyük önəm verir
    Xarici siyasət
    10:52
    Barselonada iğtişaşlar zamanı 100-ə yaxın şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    10:31
    Foto
    Video
    Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti