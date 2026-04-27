    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отменять санкции против Ирана "пока рано".

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом она заявила в Берлине на встрече представителей консервативной партии ХДС и ее баварского филиала ХСС.

    Фон дер Ляйен добавила, что санкции были введены из-за того, что Иран подавляет собственное население.

    "Мы считаем, что отменять санкции пока рано. Сначала мы должны увидеть изменения, фундаментальные изменения в Иране, чтобы снять санкции", - сказала она.

    Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdır

