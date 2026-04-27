Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения
Другие страны
- 27 апреля, 2026
- 14:08
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отменять санкции против Ирана "пока рано".
Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом она заявила в Берлине на встрече представителей консервативной партии ХДС и ее баварского филиала ХСС.
Фон дер Ляйен добавила, что санкции были введены из-за того, что Иран подавляет собственное население.
"Мы считаем, что отменять санкции пока рано. Сначала мы должны увидеть изменения, фундаментальные изменения в Иране, чтобы снять санкции", - сказала она.
