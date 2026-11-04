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    Зеленский обсудил со спецпредставителями Трампа подготовку к переговорам в Абу-Даби

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 23:53
    Зеленский обсудил со спецпредставителями Трампа подготовку к переговорам в Абу-Даби

    Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как передает Report со ссылкой на TCH, главной темой телефонного разговора стала подготовка к трехсторонней встрече Украины, США и России, запланированной на 10–11 ноября в Абу-Даби.

    Отмечается, что стороны также обсудили ход консультаций украинских, американских и европейских технических команд в Брюсселе.

    Зеленский отдельно поднял вопрос российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, из-за которых ситуация с электроснабжением остается сложной. Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары, в то время как украинские службы вынуждены постоянно восстанавливать поврежденные объекты.

    Украинский лидер выразил надежду, что после завершения сложного периода, связанного, по его словам, с выборами в США, Вашингтон сможет уделить больше внимания усилиям по мирному завершению российско-украинского конфликта.

    "Надеюсь, что сейчас ваш трудный период уже позади. И надеюсь, что вы с Джаредом сможете сосредоточиться на мирных усилиях", - сказал Зеленский.

    Владимир Зеленский Стив Уиткофф Джаред Кушнер Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
    Zelenski Trampın xüsusi nümayəndələri ilə Əbu-Dabidəki danışıqlara hazırlığı müzakirə edib
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