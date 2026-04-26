Президент Азербайджана: Для меня большая честь получить "Премию Герники за мир и примирение"

Выражаю глубокую признательность городским советам Герники-Лумо и Пфорцхайма, Музею мира в Гернике, культурному центру Casa de Cultura, а также Центру исследований мира Gernika Gogoratuz за присуждение мне "Премии Герники за мир и примирение" в знак признания моих усилий по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и поощрению диалога.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к участникам церемонии вручения "Премии Герники за мир и примирение".

"Для меня большая честь получить эту престижную награду, цель которой – увековечить историческую память о трагедии в Гернике и отметить заслуги людей, вносящих вклад в процессы мира и примирения. Вручение этой награды 26 апреля – в День памяти жертв Герники – имеет особое символическое значение", - подчеркнул глава нашего государства.