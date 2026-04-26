Azərbaycan Prezidenti: "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na layiq görülmək böyük şərəfdir

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Daxili siyasət
    • 26 aprel, 2026
    • 15:47
    Azərbaycan Prezidenti: Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatına layiq görülmək böyük şərəfdir
    İlham Əliyev

    Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün əldə olunması və dialoqun təşviqi istiqamətində göstərdiyim səylərə görə "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na layiq görülməyim ilə əlaqədar Gernika-Lumo və Pforshaym Şəhər şuralarına, Gernika Sülh Muzeyinə, Mədəniyyət evinə və "Gernika Qoqoratuz" Sülh Araşdırmaları Mərkəzinə dərin minnətdarlığımı ifadə edirəm.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"nın təqdimolunma mərasiminin iştirakçılarına müraciətində bildirib.

    "Gernika faciəsinin tarixi yaddaşını yaşatmaq, sülh və barışıq proseslərində töhfəsi olan insanları tanıtmaq məqsədi daşıyan bu mötəbər mükafata layiq görülmək böyük şərəfdir. Bu mükafatın 26 aprel – Gernika qurbanlarının anım günündə təqdim olunması xüsusi rəmzi məna daşıyır", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.

    Azərbaycan Ermənistan sülh prosesi İlham Əliyev Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı
    Президент Азербайджана: Для меня большая честь получить "Премию Герники за мир и примирение"

    16:09

    15:38
    Foto
    Video

    15:25
    Foto

    Bütün Xəbər Lenti