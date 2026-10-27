"World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu ikinci oyunda da məğlub olub
Futbol
- 27 oktyabr, 2026
- 14:13
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Azərbaycanın çimərlik futbolu komandası "Marafon" İK "World Winners Cup Alanya 2026" turnirində növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, ölkə təmsilçisi F qrupundakı ikinci matçında "Sunrise" (Kiyev, Ukrayna) kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 8:6. "Marafon" ilk turda Çinin TMS klubuna uduzub - 2:4.
Komanda Bolqarıstanın "Spartak" kollektivi ilə də üz-üzə gələcək.
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