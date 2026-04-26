При вчерашних ударах ЦАХАЛ по югу Ливана погибли семь, пострадали более 20 человек

В результате вчерашних израильских рейдов на юг Ливана погибли семеро, пострадали более 20 человек.

Как передает Report, об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения Ливана.

По данным Оперативного центр по чрезвычайным ситуациям при ведомстве, в результате израильских атак на Южный Ливан погибли семь мирных жителей, еще 24 получили ранения, включая троих детей.

В Армии обороны Израиля заявляют, что возобновление ударов связано с "нарушением режима прекращения огня" со стороны Ливана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени. 24 апреля он заявил, что перемирие будет продлено на три недели.