    26 апреля, 2026
    14:26
    Житель Ходжалинского района подорвался на мине в Агдере

    Сегодня на территории села Сырхавенд Агдеринского района произошел минный инцидент.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел Азербайджана, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

    Согласно информации, житель села Енибина Ходжалинского района Вугар Салах оглу Ахмедов 1967 года рождения получил ранение левой ноги в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории бывшей линии соприкосновения.

    По факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование.

    ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не заходить на незнакомые или огражденные территории.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Агдере Минный инцидент Ходжавендский район
    Xocalı rayonu sakini minaya düşüb, ayağından xəsarət alıb
    Khojaly district resident injured in mine explosion

