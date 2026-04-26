Житель Ходжалинского района подорвался на мине в Агдере

Сегодня на территории села Сырхавенд Агдеринского района произошел минный инцидент.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел Азербайджана, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Согласно информации, житель села Енибина Ходжалинского района Вугар Салах оглу Ахмедов 1967 года рождения получил ранение левой ноги в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории бывшей линии соприкосновения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не заходить на незнакомые или огражденные территории.