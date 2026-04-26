    Xocalı rayonu sakini minaya düşüb, ayağından xəsarət alıb

    Hadisə
    • 26 aprel, 2026
    • 14:17
    Xocalı rayonu sakini minaya düşüb, ayağından xəsarət alıb

    Bu gün Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində mina hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi (DİN), Baş Prokurorluğu və Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) Mətbuat Xidmətinin birgə məlumatında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, 1967-ci il təvəllüdlü Xocalı rayonu Yenibinə kənd sakini Əhmədov Vüqar Salah oğlu keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməmiş ərazidə piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində sol ayağından xəsarət alıb.

    Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    "ANAMA, AR DİN və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyəti aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırır!", – məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Baş Prokurorluq Minalar
    Житель Ходжалинского района подорвался на мине в Агдере
    Khojaly district resident injured in mine explosion

    Son xəbərlər

    15:25
    Foto

    ASİNF "Prezident Kuboku 2026" öncəsi Ağdərə sakinləri ilə görüş keçirib

    Komanda
    15:12

    Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:03

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    14:57

    Ukrayna Türkiyədə keçiriləcək NATO sammitində təmsil olunacaq

    Region
    14:45

    Zelenski: Döyüşdə irəliləyiş əldə etməyən Rusiya Ukraynanın vacib infrastrukturuna hücumlarını artırır

    Digər ölkələr
    14:36

    Bu gün IX sinif şagirdləri imtahan veriblər - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    14:25
    Foto

    Kürdə suyun artması İmişlinin daha 2 kəndində fəsadlar törədib

    Hadisə
    14:17

    Xocalı rayonu sakini minaya düşüb, ayağından xəsarət alıb

    Hadisə
    14:04

    "Liverpul" Abde Ezzalzulini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti