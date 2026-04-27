    Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    • 27 aprel, 2026
    • 15:53
    Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Aprelin 29-da "Bakı Hərrac Mərkəzi" MMC-də ləğv prosesindəki "Bank of Azerbaijan", "Dəmir Bank", mayın 13-də isə "AtaBank", "Dəmir Bank" və "AGBank" ASC-lərin daşınmaz əmlaklarının satışı üzrə hərraclar keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bankların ləğvedicisi - Əmanətlərin Sığortalanması Fondu məlumat yayıb.

    Söhbət "Bank of Azerbaijan"a məxsus Zərdab şəhəri, R.Kərimov küçəsindəki dəyəri 200 min manat olan 221,6 kv metrlik qeyri-yaşayış binasından, "Dəmir Bank"a məxsus Quba şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 150 ünvanındakı dəyəri 360 min manat olan 289,9 kv metrlik qeyri-yaşayış binasından, eləcə də Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Qədir Məmmədov küçəsi, 2951-ci məhəllə, ev 2B ünvanındakı dəyəri 140 min manat olan 71,6 kv metrlik qeyri-yaşayış sahəsindən, "AtaBank"a məxsus Şirvan şəhəri, Heydər Əliyev prospektindəki dəyəri 365,5 min manat olan 314,7 kv metrlik qeyri-yaşayış binasından, həmçinin Göyçay şəhəri, Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsindəki dəyəri 420 min manat olan 324,8 kv metrlik qeyri-yaşayış binasından və Şamaxı şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 22 ünvanındakı dəyəri 490 min manat olan 279,3 kv metrlik qeyri-yaşayış binasından, Sumqayıt şəhəri, 47-ci məhəllədəki dəyəri 55 min manat olan kv metrlik qeyri-yaşayış binasından gedir.

    Bakı Hərrac Mərkəzi Bank of Azerbaijan ASC DəmirBank ASC AtaBank ASC AGBank ASC

    "Həzi Aslanov" metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıb

