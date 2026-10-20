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    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" bu gün Dortmund "Borussiya"sı ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:00
    UEFA Çempionlar Liqası: Sabah bu gün Dortmund Borussiyası ilə üz-üzə gələcək

    "Sabah" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Valdas Dambrauskasın baş məşqçisi olduğu kollektiv turnirin III turunda Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı Olimpiya Stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək.

    Matçın baş hakimi ispaniyalı FIFA referisi Xavyer Alberola Roxas olacaq.

    Xatırladaq ki, "Sabah" hazırda Liqa mərhələsində 3 xalla 22-ci, eyni xala malik qonaqlar 18-ci pillədə qərarlaşıb.

    Sabah FK Borussiya Dortmund FK UEFA Çempionlar Liqası
    Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сегодня сыграет с дортмундской "Боруссией"
    UEFA Champions League: Sabah to face Borussia Dortmund today
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