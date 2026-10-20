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    Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сегодня сыграет с дортмундской "Боруссией"

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 09:26
    Лига чемпионов УЕФА: Сабах сегодня сыграет с дортмундской Боруссией

    Азербайджанский "Сабах" сегодня проведет очередной матч в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Валдаса Дамбраускаса в рамках третьего тура встретится с германской "Боруссией" (Дортмунд).

    Матч стартует на Бакинском олимпийском стадионе в 20:45.

    Главным арбитром встречи назначен испанский рефери ФИФА Хавьер Альберола Рохас.

    Отметим, что "Сабах" с тремя очками занимает 22-е место в турнирной таблице этапа лиги. "Боруссия", также набравшая три очка, располагается на 18-й позиции.

    ФК Сабах ФК Боруссия Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" bu gün Dortmund "Borussiya"sı ilə üz-üzə gələcək
    UEFA Champions League: Sabah to face Borussia Dortmund today
    44 - Tezliklə
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