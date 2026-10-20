Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сегодня сыграет с дортмундской "Боруссией"

Азербайджанский "Сабах" сегодня проведет очередной матч в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Валдаса Дамбраускаса в рамках третьего тура встретится с германской "Боруссией" (Дортмунд).

Матч стартует на Бакинском олимпийском стадионе в 20:45.

Главным арбитром встречи назначен испанский рефери ФИФА Хавьер Альберола Рохас.

Отметим, что "Сабах" с тремя очками занимает 22-е место в турнирной таблице этапа лиги. "Боруссия", также набравшая три очка, располагается на 18-й позиции.