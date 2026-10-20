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    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində III tura start verilir

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:12
    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində III tura start verilir

    Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunlarına bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 matç baş tutacaq.

    Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" evdə Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunu qəbul edəcək.

    Bakı klubunun rəqiblərindən olan "Barselona" səfərdə PSJ ilə üz-üzə gələcək. "Fənərbağça" isə Türkiyədə "Slaviya"nı sınağa çəkəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, III tur

    20 oktyabr

    20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) – "Slaviya" (Çexiya)

    20:45. "Sabah" (Azərbaycan) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    23:00. PSJ (Fransa) – "Barselona" (İspaniya)

    23:00. "Liverpul" (İngiltərə) – "Vilyarreal" (İspaniya)

    23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) – AEK (Afina, Yunanıstan)

    23:00. "Roma" (İtaliya) – "Slovan" (Slovakiya)

    23:00. "Portu" (Portuqaliya) – PSV (Niderland)

    23:00. "Napoli" (İtaliya) – "Budyo-Qlimt" (Norveç)

    23:00. "Ştutqart" (Almaniya) – "Atletiko" (İspaniya)

    UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK Fənərbağça FK PSJ FK Barselona FK
    UEFA Champions League league phase round 3 gets underway today
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