UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində III tura start verilir
- 20 oktyabr, 2026
- 09:12
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Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunlarına bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 matç baş tutacaq.
Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" evdə Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunu qəbul edəcək.
Bakı klubunun rəqiblərindən olan "Barselona" səfərdə PSJ ilə üz-üzə gələcək. "Fənərbağça" isə Türkiyədə "Slaviya"nı sınağa çəkəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, III tur
20 oktyabr
20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) – "Slaviya" (Çexiya)
20:45. "Sabah" (Azərbaycan) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
23:00. PSJ (Fransa) – "Barselona" (İspaniya)
23:00. "Liverpul" (İngiltərə) – "Vilyarreal" (İspaniya)
23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) – AEK (Afina, Yunanıstan)
23:00. "Roma" (İtaliya) – "Slovan" (Slovakiya)
23:00. "Portu" (Portuqaliya) – PSV (Niderland)
23:00. "Napoli" (İtaliya) – "Budyo-Qlimt" (Norveç)
23:00. "Ştutqart" (Almaniya) – "Atletiko" (İspaniya)