В Азербайджане выставят на аукцион имущество 4 закрытых банков

В Бакинском аукционном центре 29 апреля состоятся аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации Bank of Azerbaijan, Dəmir Bank, а 13 мая - имущества AtaBank, Dəmir Bank и AGBank.

Как сообщает Report, информацию о датах аукциона распространил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Лицензия Bank of Azerbaijan была аннулирована 18 января 2016 года решением правления Центрального банка Азербайджана.

Лицензия Dəmir Bank аннулирована с 23 декабря 2017 года.

ЦБА с 28 апреля 2020 года отозвал лицензию Atabank.

Лицензия AGBank аннулирована с 12 мая 2020 года.