В Азербайджане выставят на аукцион имущество 4 закрытых банков
Финансы
- 27 апреля, 2026
- 16:19
В Бакинском аукционном центре 29 апреля состоятся аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации Bank of Azerbaijan, Dəmir Bank, а 13 мая - имущества AtaBank, Dəmir Bank и AGBank.
Как сообщает Report, информацию о датах аукциона распространил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.
Лицензия Bank of Azerbaijan была аннулирована 18 января 2016 года решением правления Центрального банка Азербайджана.
Лицензия Dəmir Bank аннулирована с 23 декабря 2017 года.
ЦБА с 28 апреля 2020 года отозвал лицензию Atabank.
Лицензия AGBank аннулирована с 12 мая 2020 года.
17:55
Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в ЧехиюВнешняя политика
17:54
Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолетАрмия
17:48
Фото
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:44
Фото
В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"Инфраструктура
17:41
Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%Бизнес
17:32
Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для ВенгрииДругие страны
17:21
Фото
Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничествоВнутренняя политика
17:17
В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
17:08