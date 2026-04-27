    В Азербайджане выставят на аукцион имущество 4 закрытых банков

    В Бакинском аукционном центре 29 апреля состоятся аукционы по продаже недвижимого имущества находящихся в процессе ликвидации Bank of Azerbaijan, Dəmir Bank, а 13 мая - имущества AtaBank, Dəmir Bank и AGBank.

    Как сообщает Report, информацию о датах аукциона распространил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

    Лицензия Bank of Azerbaijan была аннулирована 18 января 2016 года решением правления Центрального банка Азербайджана.

    Лицензия Dəmir Bank аннулирована с 23 декабря 2017 года.

    ЦБА с 28 апреля 2020 года отозвал лицензию Atabank.

    Лицензия AGBank аннулирована с 12 мая 2020 года.

    Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    17:55

    Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию

    Внешняя политика
    17:54

    Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолет

    Армия
    17:48
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:44
    Фото

    В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"

    Инфраструктура
    17:41

    Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%

    Бизнес
    17:32

    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

    Другие страны
    17:21
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Внутренняя политика
    17:17

    В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:08

    АБР: На рынке ценных бумаг Азербайджана создается единый расчетный центр

    Финансы
