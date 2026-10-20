Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.10.2026)
Maliyyə
- 20 oktyabr, 2026
- 09:02
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
109,83
|
- 0,03
|
48,98
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
103,94
|
2,53
|
46,52
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 161,80
|
- 19,30
|
- 179,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
51 966,03
|
- 36,38
|
3 902,74
|
S&P 500
|
7 690,73
|
31,29
|
845,23
|
Nasdaq
|
26 430,89
|
290,86
|
3 188,90
|
Nikkei
|
64 185,50
|
- 1 138,79
|
13 846,02
|
Dax
|
25 319,77
|
- 302,84
|
829,36
|
FTSE 100
|
10 764,69
|
- 117,21
|
833,31
|
CAC 40 INDEX
|
7 868,05
|
- 88,65
|
- 281,45
|
Shanghai Composite
|
3 731,88
|
15,60
|
- 236,96
|
Bist 100
|
11 430,14
|
- 291,58
|
168,62
|
RTS
|
933,55
|
17,67
|
- 180,58
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1234
|
- 0,0005
|
- 0,0511
|
USD/GBP
|
1,3335
|
0,0008
|
- 0,0138
|
JPY/USD
|
158,1600
|
0,1400
|
1,7100
|
RUB/USD
|
82,9299
|
- 0,5612
|
4,1799
|
TRY/USD
|
49,5759
|
0,0525
|
6,6197
|
CNY/USD
|
6,6796
|
- 0,0069
|
- 0,3094
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.10.2026)
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