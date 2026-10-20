İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.10.2026)

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 09:02
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    109,83

    - 0,03

    48,98

    Neft WTI (dollar/barel)

    103,94

    2,53

    46,52

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 161,80

    - 19,30

    - 179,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 966,03

    - 36,38

    3 902,74

    S&P 500

    7 690,73

    31,29

    845,23

    Nasdaq

    26 430,89

    290,86

    3 188,90

    Nikkei

    64 185,50

    - 1 138,79

    13 846,02

    Dax

    25 319,77

    - 302,84

    829,36

    FTSE 100

    10 764,69

    - 117,21

    833,31

    CAC 40 INDEX

    7 868,05

    - 88,65

    - 281,45

    Shanghai Composite

    3 731,88

    15,60

    - 236,96

    Bist 100

    11 430,14

    - 291,58

    168,62

    RTS

    933,55

    17,67

    - 180,58

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1234

    - 0,0005

    - 0,0511

    USD/GBP

    1,3335

    0,0008

    - 0,0138

    JPY/USD

    158,1600

    0,1400

    1,7100

    RUB/USD

    82,9299

    - 0,5612

    4,1799

    TRY/USD

    49,5759

    0,0525

    6,6197

    CNY/USD

    6,6796

    - 0,0069

    - 0,3094
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.10.2026)
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