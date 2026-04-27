    "Şuşa – İƏT-in turizm paytaxtı 2026" tədbirinin açılışı olub

    Turizm
    • 27 aprel, 2026
    • 15:37
    Şuşa – İƏT-in turizm paytaxtı 2026 tədbirinin açılışı olub

    Şuşa şəhərində "Şuşa – İƏT-in turizm paytaxtı 2026" tədbirinin açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bu çərçivədə keçirilən tədbirlərdə Azərbaycan, Türkiyə, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Pakistan, Türkmənistan və Özbəkistan nümayəndə heyətləri iştirak edirlər.

    Növbəti günlərdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Turizm üzrə Yüksək Səviyyəli Ekspertlər Qrupunun 9-cu iclası, Qastronomiya Günü, eləcə də İƏT Turizm Nazirlərinin 7-ci görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    2023-cü ildə İƏT-ə üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 5-ci iclasında Şuşa şəhəri 2026-cı il üçün "İƏT-in turizm paytaxtı" elan edilib.

    Tədbirlər Nazirlər Kabinetinin "Şuşa şəhərinin 2026-cı il üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm paytaxtı elan edilməsi" ilə bağlı Tədbirlər Planına uyğun olaraq təşkil olunur.

    İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Şuşa – İƏT-in turizm paytaxtı 2026 Azərbaycan Türkiyə Turizm sənayesi
    Состоялась церемония открытия мероприятия "Шуша – туристическая столица ОЭС 2026"

