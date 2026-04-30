Pezeşkian: Dəniz blokadası İrana qarşı hərbi əməliyyatın davamıdır
- 30 aprel, 2026
- 21:38
İran Hörmüz boğazının ABŞ tərəfindən blokadasına səbir edir.
"Report" xəbər bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Dünya İranın sülhpərvərliyinin şahidi olub", - o bildirib. Prezident əlavə edib ki, hazırda dəniz blokadası adı altında baş verənlər İrana qarşı hərbi əməliyyatın davamıdır: "Bu ədalətsiz yanaşmanın davam etdirilməsi dözülməzdir".
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirilib. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-ə keçən gecə atəşkəs razılaşmasına nail olublar. Tramp sonradan atəşkəsi qeyri-müəyyən müddətə uzadıb.
Tərəflər münaqişəni həll etmək üçün Pakistanda danışıqlar aparıblar, lakin 11-12 apreldə keçirilən ilk raund heç bir nəticə verməyib.
ABŞ Tehrana təzyiq göstərmək üçün İran limanlarını və Hörmüz boğazından keçidi blokadaya alıb. İran da öz növbəsində Fars körfəzinə gedən gəmilər üçün Hörmüz boğazının blokadasını elan edib. Regionda dinamik şəkildə dəyişən vəziyyət qlobal enerji böhranına səbəb olub.