Пезешкиан: Иран проявляет сдержанность в условиях блокады Ормуза

Иран сохраняет сдержанность в условиях блокады Ормузского пролива со стороны США.

Как передает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети X.

"Мир стал свидетелем миролюбия Ирана", - отметил он.

По словам президента, происходящее в настоящее время под предлогом морской блокады является продолжением военной операции против Ирана.

"Продолжение такого несправедливого подхода недопустимо", - подчеркнул Пезешкиан.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля достигли соглашения о прекращении огня. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня на неопределенный срок.

Стороны также провели переговоры в Пакистане, однако первый раунд, состоявшийся 11-12 апреля, завершился безрезультатно.

США в целях усиления давления на Тегеран заблокировали иранские порты и проход через Ормузский пролив. В ответ Иран объявил о блокировке пролива для судов, следующих в Персидский залив.

На фоне эскалации ситуация в регионе продолжает стремительно меняться, усиливая риски глобального энергетического кризиса.