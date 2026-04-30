    Пезешкиан: Иран проявляет сдержанность в условиях блокады Ормуза

    В регионе
    30 апреля, 2026
    • 21:45
    Пезешкиан: Иран проявляет сдержанность в условиях блокады Ормуза

    Иран сохраняет сдержанность в условиях блокады Ормузского пролива со стороны США.

    Как передает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети X.

    "Мир стал свидетелем миролюбия Ирана", - отметил он.

    По словам президента, происходящее в настоящее время под предлогом морской блокады является продолжением военной операции против Ирана.

    "Продолжение такого несправедливого подхода недопустимо", - подчеркнул Пезешкиан.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля достигли соглашения о прекращении огня. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня на неопределенный срок.

    Стороны также провели переговоры в Пакистане, однако первый раунд, состоявшийся 11-12 апреля, завершился безрезультатно.

    США в целях усиления давления на Тегеран заблокировали иранские порты и проход через Ормузский пролив. В ответ Иран объявил о блокировке пролива для судов, следующих в Персидский залив.

    На фоне эскалации ситуация в регионе продолжает стремительно меняться, усиливая риски глобального энергетического кризиса.

    Дональд Трамп Израиль Пакистан Али Хаменеи Масуд Пезешкиан Ормузский пролив
    Pezeşkian: Dəniz blokadası İrana qarşı hərbi əməliyyatın davamıdır

