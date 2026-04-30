Пезешкиан: Иран проявляет сдержанность в условиях блокады Ормуза
- 30 апреля, 2026
- 21:45
Иран сохраняет сдержанность в условиях блокады Ормузского пролива со стороны США.
Как передает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети X.
"Мир стал свидетелем миролюбия Ирана", - отметил он.
По словам президента, происходящее в настоящее время под предлогом морской блокады является продолжением военной операции против Ирана.
"Продолжение такого несправедливого подхода недопустимо", - подчеркнул Пезешкиан.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля достигли соглашения о прекращении огня. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня на неопределенный срок.
Стороны также провели переговоры в Пакистане, однако первый раунд, состоявшийся 11-12 апреля, завершился безрезультатно.
США в целях усиления давления на Тегеран заблокировали иранские порты и проход через Ормузский пролив. В ответ Иран объявил о блокировке пролива для судов, следующих в Персидский залив.
На фоне эскалации ситуация в регионе продолжает стремительно меняться, усиливая риски глобального энергетического кризиса.