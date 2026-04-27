В Шуше состоялась церемония открытия мероприятия "Шуша – туристическая столица ОЭС 2026".

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в мероприятии участвуют делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ближайшие дни планируется проведение 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по туризму ОЭС, Дня гастрономии, а также 7-й встречи министров туризма ОЭС.

В 2023 году на 5-м заседании министров туризма стран ОЭС город Шуша был объявлен "Туристической столицей ОЭС" на 2026 год.

Мероприятия организуются в соответствии с планом мероприятий Кабинета министров.