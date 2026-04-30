Nobel Sülh Mükafatına Trampın namizədliyi irəli sürülə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın adının 2026-cı il Nobel Sülh Mükafatı namizədləri siyahısında olduğu ehtimal olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveç Nobel Komitəsinin katibi Kristian Berq Harpviken "Reuters"ə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, siyahıya ümumilikdə 287 namizəd daxil edilib, onlardan 208-i ayrı-ayrı şəxslər, 79-u isə təşkilatlardır.

    O qeyd edib ki, ötən illə müqayisədə bu il siyahıda yeni adlar çoxdur.

    "Sülh mükafatı indiki kimi bir dövrdə daha da vacib olur. Bu gün çox əhəmiyyətli iş görülür", - o Avropa və Yaxın Şərqdəki münaqişələr fonunda sülh səylərini nəzərdə tutub.

    Трампа могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира
    Some 287 nominated for 2026 Nobel Peace Prize, Trump likely among them

    Son xəbərlər

    01:34

    UEFA Avropa Liqası: "Braqa" və "Nottinqem Forest" qalib gəlib

    Futbol
    01:30

    Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    01:22

    UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    01:10

    Kanada - Azərbaycan münasibətləri dərinləşdiriləcək

    Xarici siyasət
    00:52
    Foto
    Video

    Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    00:24

    Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    00:08

    Serbiya Prezidenti: Azərbaycandan sonra karyeramın ən vacib səfəri Çinə baş tutacaq

    Xarici siyasət
    23:58

    Ernesto Qusman: Kuba suverenliyə hörmət əsasında ABŞ ilə dialoqa hazırdır

    Digər ölkələr
    23:50

    Belqradda "İnterpol"un regional bürosu açıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti