    Трампа могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира

    30 апреля, 2026
    • 20:42
    Трампа могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира

    Президент США Дональд Трамп, вероятно, вошел в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщил Reuters секретарь Норвежского нобелевского комитета Кристиан Берг Харвикен.

    По его словам, всего в список включены 287 кандидатов, из которых 208 - отдельные лица и 79 - организации.

    Он отметил, что в этом году в списке появилось много новых имен по сравнению с предыдущим годом.

    "Премия мира становится еще более важной в такой период, как сейчас. Сегодня ведется не меньше, а возможно, и больше значимой работы", - подчеркнул он, имея ввиду мирные усилия на фоне конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.

    Nobel Sülh Mükafatına Trampın namizədliyi irəli sürülə bilər
    Some 287 nominated for 2026 Nobel Peace Prize, Trump likely among them

