Трампа могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Другие страны
- 30 апреля, 2026
- 20:42
Президент США Дональд Трамп, вероятно, вошел в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщил Reuters секретарь Норвежского нобелевского комитета Кристиан Берг Харвикен.
По его словам, всего в список включены 287 кандидатов, из которых 208 - отдельные лица и 79 - организации.
Он отметил, что в этом году в списке появилось много новых имен по сравнению с предыдущим годом.
"Премия мира становится еще более важной в такой период, как сейчас. Сегодня ведется не меньше, а возможно, и больше значимой работы", - подчеркнул он, имея ввиду мирные усилия на фоне конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.
01:23
ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и ЛиванДругие страны
00:59
Трамп допустил сокращение военного присутствия США в ЕвропеДругие страны
00:26
Вучич заявил, что после Азербайджана самой важной поездкой в его карьере станет поездка в КитайВнешняя политика
00:04
Инфантино заявил о высоком спросе на билеты на ЧМ-2026Футбол
23:48
Трамп: США отменяют пошлины на шотландский вискиДругие страны
23:30
Трамп поддержал кандидатуру Аль-Заиди на должность премьера ИракаДругие страны
23:29
Президент: Азербайджанские борцы вновь доказали, что являются лидерами в ЕвропеИндивидуальные
23:24
Палата представителей США одобрила закон о финансировании МВБ для прекращения шатдаунаДругие страны
23:10
Видео