Трампа могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп, вероятно, вошел в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters секретарь Норвежского нобелевского комитета Кристиан Берг Харвикен.

По его словам, всего в список включены 287 кандидатов, из которых 208 - отдельные лица и 79 - организации.

Он отметил, что в этом году в списке появилось много новых имен по сравнению с предыдущим годом.

"Премия мира становится еще более важной в такой период, как сейчас. Сегодня ведется не меньше, а возможно, и больше значимой работы", - подчеркнул он, имея ввиду мирные усилия на фоне конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.