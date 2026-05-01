BMT İran üzrə qaçqınlara ərzaq və pul yardımı edir
Region
- 01 may, 2026
- 03:17
BMT-nin Dünya Qida Proqramı çərçivəsində İran üzrə qaçqınlara yardım göstərilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat BMT-nin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.
"Dünya Qida Proqramı İranda həyati əhəmiyyətli ərzaq və pul yardımı təmin edərək bütün ölkə üzrə qaçqınlara dəstək göstərməyə davam edir", - paylaşımda bildirilib.
Qeyd edilib ki, əhalinin davam edən yerdəyişməsi səbəbindən humanitar vəziyyət pisləşdikcə, BMT əməkdaşları ailələrə əsas qida ehtiyaclarını qarşılamaqda kömək etmək üçün cavab tədbirləri üzrə səylərini genişləndirirlər.
