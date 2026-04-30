Elvin Kazımov Tailandda muaytay yarışında birinci yerə çıxıb
- 30 aprel, 2026
- 21:05
Elvin Kazımov muaytay idman növü üzrə 1-ci yerə layiq görülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
"Gürcüstanda fəaliyyət göstərən "Qafqaz Arena" İdman Assosiasiyasının yetirməsi Elvin Kazımov peşəkar liqalardan biri hesab olunan "Thailand Arena Stadium Liqası"nda uğurla çıxış edib", - paylaşımda bildirilib və əlavə edilib ki, soydaşımız muaytay idman növü üzrə 1-ci yerə layiq görülüb.
✔️Gürcüstanda fəaliyyət göstərən “Qafqaz Arena” İdman Assosiasiyasının yetirməsi Elvin Kazımov peşəkar liqalardan biri hesab olunan “Thailand Arena Stadium Liqası”nda uğurla çıxış edib. Soydaşımız muaytay idman növü üzrə 1-ci yerə layiq görülüb.— Azerbaijani Diaspora (@DiasporaAz) April 30, 2026
