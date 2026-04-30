Эльвин Кязымов стал победителем международного турнира по муай-тай в Таиланде

Эльвин Кязымов занял первое место на международном турнире по муай-тай в Таиланде.

Как сообщает Report, об этом Государственный комитет по работе с диаспорой сообщил на своей странице в соцсети X.

"Воспитанник действующей в Грузии спортивной ассоциации "Кавказ Арена" Эльвин Кязымов успешно выступил в одной из профессиональных лиг на Thailand Arena Stadium", - говорится в публикации.