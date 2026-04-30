Эльвин Кязымов стал победителем международного турнира по муай-тай в Таиланде
Индивидуальные
- 30 апреля, 2026
- 21:32
Эльвин Кязымов занял первое место на международном турнире по муай-тай в Таиланде.
Как сообщает Report, об этом Государственный комитет по работе с диаспорой сообщил на своей странице в соцсети X.
"Воспитанник действующей в Грузии спортивной ассоциации "Кавказ Арена" Эльвин Кязымов успешно выступил в одной из профессиональных лиг на Thailand Arena Stadium", - говорится в публикации.
✔️Gürcüstanda fəaliyyət göstərən “Qafqaz Arena” İdman Assosiasiyasının yetirməsi Elvin Kazımov peşəkar liqalardan biri hesab olunan “Thailand Arena Stadium Liqası”nda uğurla çıxış edib. Soydaşımız muaytay idman növü üzrə 1-ci yerə layiq görülüb.— Azerbaijani Diaspora (@DiasporaAz) April 30, 2026
✔️Elvin Kazimov, representing the…
