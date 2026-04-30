    Bolqarıstan Ukrayna ilə təhlükəsizlik sazişini ləğv edə bilər

    Bolqarıstan Ukrayna ilə təhlükəsizlik sazişini ləğv edə bilər

    Bolqarıstanda "Dirçəliş" partiyası Ukrayna ilə 10 illik təhlükəsizlik sazişinin ləğvi barədə qətnamə layihəsini parlamentə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Novinite" portalı məlumat yayıb.

    Təşəbbüsü sazişin parlamentin təsdiqi olmadan bağlandığı üçün etibarsız olduğunu hesab edən deputat Petar Petrov irəli sürüb. Onun sözlərinə görə, qətnamə layihəsi parlament adından fəaliyyət göstərən Nazirlər Şurasını müvəqqəti hökumət tərəfindən imzalanmış sazişi ləğv etməyə məcbur edəcək.

    Paralel olaraq, partiya Avropa İttifaqının Ukraynaya dəstək mexanizmi ilə bağlı 1,2 milyard avro məbləğində dövlət zəmanətlərinə Bolqarıstanın verdiyi razılığın geri alınması haqqında da qətnamə layihəsi təqdim edib.

    "Dirçəliş" partiyası hesab edir ki, vəsaitlərin qaytarılması sxemi dəqiq ödəniş zəmanəti olmadan Bolqarıstan üçün maliyyə riskləri yaradır. "Biz hesab edirik ki, bu pullar ilk növbədə Bolqarıstan vətəndaşlarının ehtiyaclarına yönəldilməlidir", - Petrov vurğulayıb.

    O, partiyanın mövqeyini ölkədəki iqtisadi vəziyyət, o cümlədən inflyasiya, qiymət artımı və büdcə kəsiri ilə izah edib.

    Qətnamə layihələrinin qanunvericilik prosesi çərçivəsində deputatlar tərəfindən müzakirə olunacağı gözlənilir.

    Təhlükəsizlik sazişi Bolqarıstan-Ukrayna münasibətləri Petar Petrov Avropa İttifaqı (Aİ)
    Болгария может расторгнуть соглашение о безопасности с Украиной

