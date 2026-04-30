    Болгария может расторгнуть соглашение о безопасности с Украиной

    • 30 апреля, 2026
    • 20:02
    Болгария может расторгнуть соглашение о безопасности с Украиной

    В Болгарии партия "Возрождение" внесла в Народное собрание (парламент) проект резолюции о расторжении 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной.

    Как передает Report, об этом сообщает местный портал Novinite.

    Суть инициативы представил депутат Петарь Петров, который считает, что соглашение является ненадежным, так как было заключено без одобрения парламента. По его словам, проект резолюции обяжет Совет министров, действующий от имени Национального собрания, расторгнуть соглашение, подписанное временным правительством.

    Параллельно партия подала еще один проект резолюции – об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро, связанных с механизмом ЕС для поддержки Украины.

    В "Возрождении" считают, что схема возврата средств создает финансовые риски для Болгарии без четких гарантий возмещения. "Мы считаем, что эти деньги должны идти, прежде всего, на нужды болгарских граждан", - подчеркнул Петров.

    Он объяснил позицию партии экономической ситуацией в стране, в том числе инфляцией, ростом цен и бюджетным дефицитом.

    Ожидается, что проекты резолюций будут обсуждаться депутатами в рамках законодательного процесса.

    Bolqarıstan Ukrayna ilə təhlükəsizlik sazişini ləğv edə bilər

