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    В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 12:56
    В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%

    В январе-сентябре текущего года социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана составили 12 млрд 643 млн манатов, или 49,9% всех бюджетных расходов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 1 млрд 643,6 млн манатов (+14,9%).

    В эту категорию входят расходы на оплату труда, приобретение продуктов питания, лекарств, выплату пенсий и социальных пособий, а также на обязательное медицинское страхование.

    Поступления в госбюджет Государственный бюджет Азербайджана
    Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıb
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