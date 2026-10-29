В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%

В январе-сентябре текущего года социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана составили 12 млрд 643 млн манатов, или 49,9% всех бюджетных расходов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 1 млрд 643,6 млн манатов (+14,9%).

В эту категорию входят расходы на оплату труда, приобретение продуктов питания, лекарств, выплату пенсий и социальных пособий, а также на обязательное медицинское страхование.