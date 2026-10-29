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    Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:30
    Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsi xərclərinin 49,9 %-i və yaxud 12 milyard 643 milyon manatı sosialyönlü xərclər olub.

    Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyard 643,6 milyon manat və yaxud 14,9 % çoxdur.

    Söhbət əməyin ödənişi qida məhsullarının alınması, təqaüd və sosial müavinətlər, dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması, icbari tibbi sığorta üzrə xərclərdən gedir.

    Dövlət büdcəsi Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
    В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%
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