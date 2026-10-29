Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 12:30
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsi xərclərinin 49,9 %-i və yaxud 12 milyard 643 milyon manatı sosialyönlü xərclər olub.
Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyard 643,6 milyon manat və yaxud 14,9 % çoxdur.
Söhbət əməyin ödənişi qida məhsullarının alınması, təqaüd və sosial müavinətlər, dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması, icbari tibbi sığorta üzrə xərclərdən gedir.
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