В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%
Финансы
- 29 октября, 2026
- 12:55
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В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.
Он отметил, что по итогам сентября оборот национальной платежной системы достиг 862 млрд манатов:
"Удельный вес безналичного оборота во внутренних операциях с использованием карт составил 69%. В целом объем внутренних операций с использованием карт составил 64,6 млрд манатов, что на 8% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Объем внутренних безналичных операций составил 80 млрд манатов, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".
Azərbaycanda milli ödəniş sisteminin dövriyyəsi 50 %-ə yaxın artıb
Azerbaijan's national payment system turnover rises 46%
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