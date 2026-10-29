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    В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 12:55
    В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%

    В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

    Он отметил, что по итогам сентября оборот национальной платежной системы достиг 862 млрд манатов:

    "Удельный вес безналичного оборота во внутренних операциях с использованием карт составил 69%. В целом объем внутренних операций с использованием карт составил 64,6 млрд манатов, что на 8% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Объем внутренних безналичных операций составил 80 млрд манатов, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

    Талех Кязымов платежная система
    Azərbaycanda milli ödəniş sisteminin dövriyyəsi 50 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan's national payment system turnover rises 46%
    44 filmi
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