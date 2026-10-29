В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

Он отметил, что по итогам сентября оборот национальной платежной системы достиг 862 млрд манатов:

"Удельный вес безналичного оборота во внутренних операциях с использованием карт составил 69%. В целом объем внутренних операций с использованием карт составил 64,6 млрд манатов, что на 8% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Объем внутренних безналичных операций составил 80 млрд манатов, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".