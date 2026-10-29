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    Завтра в Баку осадков не ожидается

    Экология
    • 29 октября, 2026
    • 12:54
    Завтра в Баку осадков не ожидается

    30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 12-14, днем - 16-19° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах кратковременные интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег. В некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-14, днем - 16-19° тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 5-9° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq
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