Завтра в Баку осадков не ожидается

30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-14, днем - 16-19° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах кратковременные интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег. В некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем - 16-19° тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 5-9° тепла.