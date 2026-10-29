Кямран Алиев наградил главу антикоррупционного ведомства Саудовской Аравии

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев наградил председателя Управления по надзору и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии Мазина бин Ибрагима Аль-Кахмуса медалью "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".

Как передает Report, церемония награждения состоялась после двусторонней встречи Кямрана Алиева с Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом в Баку.

Представитель Саудовской Аравии был удостоен награды за вклад в укрепление и расширение дружественных связей, а также заслуги в области обмена опытом и оказания взаимной правовой помощи.

"Сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне. И я уверен, что оно продолжит развиваться. Искренне рад принять эту награду", - сказал Аль-Кахмус.