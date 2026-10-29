Азербайджан разработает законодательные стимулы для стартапов и инвесторов

Азербайджан планирует стать цифровым хабом, привлекающим высококвалифицированных специалистов и инвестиции, а также создающим условия для разработки и экспорта инновационных продуктов и услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фарид Османов на брифинге, посвященном изменениям законодательства в сфере технологий и инноваций.

По его словам, одной из основных проблем, с которыми сегодня сталкиваются стартапы, остается доступ к финансовым ресурсам. В большинстве случаев такое финансирование предоставляется государством в форме грантов и помощи.

"Наша цель - расширить участие частного сектора в этом процессе, обеспечить больший приток инвестиций в страну и укрепить деятельность стартапов, которым удалось привлечь финансирование", - сказал Османов.

Он отметил, что законодательные изменения предусматривают льготы для стартапов и инвесторов, а также стимулы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности как действующих в Азербайджане, так и ориентированных на зарубежные рынки стартапов.

По словам главы агентства, стратегической целью является превращение Азербайджана в цифровой хаб.

"Речь идет о создании пространства, где будут работать высококвалифицированные специалисты, привлекаться инвестиции, создаваться инновационные продукты и услуги, которые впоследствии смогут экспортироваться за рубеж", - пояснил он.