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    Азербайджан разработает законодательные стимулы для стартапов и инвесторов

    ИКТ
    • 29 октября, 2026
    • 13:01
    Азербайджан разработает законодательные стимулы для стартапов и инвесторов

    Азербайджан планирует стать цифровым хабом, привлекающим высококвалифицированных специалистов и инвестиции, а также создающим условия для разработки и экспорта инновационных продуктов и услуг.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фарид Османов на брифинге, посвященном изменениям законодательства в сфере технологий и инноваций.

    По его словам, одной из основных проблем, с которыми сегодня сталкиваются стартапы, остается доступ к финансовым ресурсам. В большинстве случаев такое финансирование предоставляется государством в форме грантов и помощи.

    "Наша цель - расширить участие частного сектора в этом процессе, обеспечить больший приток инвестиций в страну и укрепить деятельность стартапов, которым удалось привлечь финансирование", - сказал Османов.

    Он отметил, что законодательные изменения предусматривают льготы для стартапов и инвесторов, а также стимулы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности как действующих в Азербайджане, так и ориентированных на зарубежные рынки стартапов.

    По словам главы агентства, стратегической целью является превращение Азербайджана в цифровой хаб.

    "Речь идет о создании пространства, где будут работать высококвалифицированные специалисты, привлекаться инвестиции, создаваться инновационные продукты и услуги, которые впоследствии смогут экспортироваться за рубеж", - пояснил он.

    Фарид Османов Стартапы
    İRİA: Startapların əsas problemlərindən biri maliyyəyə əlçatanlığın artırılmasıdır
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