Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ФАС России поддержала предложение Азербайджана о совместной работе по антимонопольным нарушениям в госзакупках

    Бизнес
    • 29 октября, 2026
    • 12:58
    ФАС России поддержала предложение Азербайджана о совместной работе по антимонопольным нарушениям в госзакупках

    Азербайджан предложил рассмотреть вопросы, касающиеся государственных закупок и потенциальных нарушений антимонопольного законодательства в ходе их осуществления.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский в рамках 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    "Мы поддержали эту инициативу и намерены совместно работать над данным вопросом. На данном этапе мы определим перечень ключевых направлений - это допуск к участию в закупках, условия их проведения, а также возможные картельные сговоры среди участников закупочных процедур. Мы выберем конкретные аспекты для проработки и обсудим их на следующей встрече", - отметил С. Пузыревский.

    По его словам, указанная тематика представляет высокую актуальность для антимонопольных органов, так как непосредственно затрагивает вопросы ограничения конкуренции, значительных бюджетных затрат и обеспечения доступа малого бизнеса к участию в крупных закупочных процедурах.

    "Данное направление работы уже зафиксировано в протоколе заседания. Конкретные предложения по содержанию и структуре профильного доклада предполагается детально рассмотреть на очередной встрече", - дополнил статс-секретарь.

    Азербайджан инициировал обсуждение нарушений антимонопольного законодательства в сфере госзакупок в рамках СНГ

    Госзакупки
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:10
    Президент Палестины находится с рабочим визитом в Республике Кипр
    Другие страны
    13:07
    Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТО
    Другие страны
    13:01
    Азербайджан разработает законодательные стимулы для стартапов и инвесторов
    ИКТ
    13:01
    ЦБА не видит необходимости в новых ограничениях к Bank Melli Iran
    Финансы
    12:58
    ФАС России поддержала предложение Азербайджана о совместной работе по антимонопольным нарушениям в госзакупках
    Бизнес
    12:56
    В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%
    Финансы
    12:55
    В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%
    Финансы
    12:55
    Кямран Алиев наградил главу антикоррупционного ведомства Саудовской Аравии
    Внешняя политика
    12:54
    Завтра в Баку осадков не ожидается
    Экология
    Лента новостей