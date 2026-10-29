ФАС России поддержала предложение Азербайджана о совместной работе по антимонопольным нарушениям в госзакупках

Азербайджан предложил рассмотреть вопросы, касающиеся государственных закупок и потенциальных нарушений антимонопольного законодательства в ходе их осуществления.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский в рамках 61-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

"Мы поддержали эту инициативу и намерены совместно работать над данным вопросом. На данном этапе мы определим перечень ключевых направлений - это допуск к участию в закупках, условия их проведения, а также возможные картельные сговоры среди участников закупочных процедур. Мы выберем конкретные аспекты для проработки и обсудим их на следующей встрече", - отметил С. Пузыревский.

По его словам, указанная тематика представляет высокую актуальность для антимонопольных органов, так как непосредственно затрагивает вопросы ограничения конкуренции, значительных бюджетных затрат и обеспечения доступа малого бизнеса к участию в крупных закупочных процедурах.

"Данное направление работы уже зафиксировано в протоколе заседания. Конкретные предложения по содержанию и структуре профильного доклада предполагается детально рассмотреть на очередной встрече", - дополнил статс-секретарь.

Азербайджан инициировал обсуждение нарушений антимонопольного законодательства в сфере госзакупок в рамках СНГ