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    Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТО

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 13:07
    Следующее заседание Рамштайна пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТО

    Очередное, 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 17 ноября этого года в штаб-квартире НАТО.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

    "Во вторник, 17 ноября 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

    Предыдущее, 36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" прошло 9 сентября.

    Российско-украинский конфликт Североатлантический альянс (НАТО)
    "Ramştayn"ın növbəti iclası noyabrın 17-də NATO-nun mənzil-qərargahında keçiriləcək
    44 filmi
    44 filmi

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