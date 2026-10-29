Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТО
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 13:07
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Очередное, 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 17 ноября этого года в штаб-квартире НАТО.
Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
"Во вторник, 17 ноября 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.
Предыдущее, 36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" прошло 9 сентября.
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