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    "Ramştayn"ın növbəti iclası noyabrın 17-də NATO-nun mənzil-qərargahında keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2026
    • 13:20
    Ramştaynın növbəti iclası noyabrın 17-də NATO-nun mənzil-qərargahında keçiriləcək

    Ukraynanın müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun "Ramştayn" formatında növbəti, 37-ci iclası bu il noyabrın 17-də NATO-nun mənzil-qərargahında keçiriləcək.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şimali Atlantika Alyansının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Noyabrın 17-də Böyük Britaniya və Almaniya NATO-nun mənzil-qərargahında Ukraynanın müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun iclasını çağıracaq", - məlumatda bildirilib.

    Ukraynanın müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun "Ramştayn" formatında əvvəlki, 36-cı iclası sentyabrın 9-da keçirilib.

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТО
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