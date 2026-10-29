"Ramştayn"ın növbəti iclası noyabrın 17-də NATO-nun mənzil-qərargahında keçiriləcək
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2026
- 13:20
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Ukraynanın müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun "Ramştayn" formatında növbəti, 37-ci iclası bu il noyabrın 17-də NATO-nun mənzil-qərargahında keçiriləcək.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şimali Atlantika Alyansının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Noyabrın 17-də Böyük Britaniya və Almaniya NATO-nun mənzil-qərargahında Ukraynanın müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun iclasını çağıracaq", - məlumatda bildirilib.
Ukraynanın müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun "Ramştayn" formatında əvvəlki, 36-cı iclası sentyabrın 9-da keçirilib.
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