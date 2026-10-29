ЦБА не видит необходимости в новых ограничениях к Bank Melli Iran

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении деятельности Bank Melli Iran на территории страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, доля Bank Melli Iran на рынке Азербайджана близка к нулю.

"Банк на протяжении многих лет находится под санкциями и при этом продолжает свою деятельность в Азербайджане. Планов по введению каких-либо новых ограничений у нас нет. Банк выполняет все предписания Центрального банка Азербайджана. В сложившихся обстоятельствах мы не считаем необходимым предпринимать какие-либо дополнительные шаги. Банк уже длительное время работает на азербайджанском рынке и понимает правила. То есть мы не сталкиваемся с какими-либо проблемами [в работе с ним]", - отметил Казымов.