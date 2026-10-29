Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ЦБА не видит необходимости в новых ограничениях к Bank Melli Iran

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 13:01
    ЦБА не видит необходимости в новых ограничениях к Bank Melli Iran

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении деятельности Bank Melli Iran на территории страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

    По его словам, доля Bank Melli Iran на рынке Азербайджана близка к нулю.

    "Банк на протяжении многих лет находится под санкциями и при этом продолжает свою деятельность в Азербайджане. Планов по введению каких-либо новых ограничений у нас нет. Банк выполняет все предписания Центрального банка Азербайджана. В сложившихся обстоятельствах мы не считаем необходимым предпринимать какие-либо дополнительные шаги. Банк уже длительное время работает на азербайджанском рынке и понимает правила. То есть мы не сталкиваемся с какими-либо проблемами [в работе с ним]", - отметил Казымов.

    Талех Казымов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Bank Melli Iran
    AMB: "Bank Milli İran"ın fəaliyyətinə yeni məhdudiyyətlərlə bağlı planımız yoxdur
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:10
    Махмуд Аббас находится с визитом в Кипре для переговоров с Христодулидисом
    Другие страны
    13:07
    Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТО
    Другие страны
    13:01
    Азербайджан разработает законодательные стимулы для стартапов и инвесторов
    ИКТ
    13:01
    ЦБА не видит необходимости в новых ограничениях к Bank Melli Iran
    Финансы
    12:58
    ФАС России поддержала предложение Азербайджана о совместной работе по антимонопольным нарушениям в госзакупках
    Бизнес
    12:56
    В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%
    Финансы
    12:55
    В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%
    Финансы
    12:55
    Кямран Алиев наградил главу антикоррупционного ведомства Саудовской Аравии
    Внешняя политика
    12:54
    Завтра в Баку осадков не ожидается
    Экология
    Лента новостей