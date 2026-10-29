AMB: "Bank Milli İran"ın fəaliyyətinə yeni məhdudiyyətlərlə bağlı planımız yoxdur
- 29 oktyabr, 2026
- 12:49
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"Bank Milli İran"ın Azərbaycanda fəaliyyətinə yeni məhdudiyyətlərlə bağlı planımız yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Bank Milli İran"ın Azərbaycanda bazar payı sıfır faizə yaxındır: "Artıq illər boyu sanksiyalar altındadır və Azərbaycanla öz fəaliyyətini davam edir və hər hansısa yeni məhdudiyyətlərlə bağlı planımız yoxdur. O, Azərbaycan Mərkəzi Bankın tələblərinə riayət edir. İndiki halda ölkənin hər hansı bir tədbir görülməsini biz nəzərdə tutmuruq. Bank artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycanın bazarında fəaliyyət göstərir və qaydaları başa düşür. Yəni biz hər hansı bir problemlərlə qarşılaşmırıq".
Xatırladaq ki, AMB İran Milli Bankının Bakı filialının ("Bank Melli İran-Baku") fəaliyyətini 2023-cü ildən məhdudlaşdırıb. Tənzimləyici qurum hesabdan pul götürmək istisna olmaqla bütün bank əməliyyatlarının (depozit qəbulu, kredit verilməsi və s.) dayandırmışdı, lakin son ildə kredit əməliyyatları bərpa edilib.
Bu il oktyabrın 1-nə İran bankının aktivləri 114,281 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 5,8 % azdır. Bunun 2,793 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bakı filialının kredit portfeli 25,4 % böyüyüb.
Hesabat dövründə İran bankının öhdəlikləri 15 % azalaraq 57,784 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 0,1 % artaraq 35,646 milyon manat, balans kapitalı isə 6 % artaraq 56,497 milyon manat olub.
İran Milli Bankının Bakı filialı 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Onun nizamnamə kapitalı 73,611 milyon manatdır.