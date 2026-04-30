    Londonda hücumdan sonra Britaniyada terror təhlükəsi səviyyəsi artırılıb

    Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik xidmətləri ölkədə terror təhlükəsi səviyyəsini beş mümkün səviyyənin dördüncüsü - "əhəmiyyətli"dən "ciddi"yə qaldırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Terrorçuluğun Təhlili üzrə Birgə Mərkəzinin bəyanatında bildirilir.

    Bəyanata görə, İngiltərə, Uels, Şotlandiya və Şimali İrlandiyada terrorçuluğun bütün formaları ciddi qiymətləndirilir.

    Təhdid səviyyəsinin artırılması qərarı aprelin 29-da Londonun şimalında baş verən və hakimiyyətin terror aktı kimi təsnif etdiyi antisemit hücumdan sonra verilib.

    В Британии повысили уровень террористической угрозы после нападения в Лондоне

