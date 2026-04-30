Londonda hücumdan sonra Britaniyada terror təhlükəsi səviyyəsi artırılıb
- 30 aprel, 2026
- 22:06
Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik xidmətləri ölkədə terror təhlükəsi səviyyəsini beş mümkün səviyyənin dördüncüsü - "əhəmiyyətli"dən "ciddi"yə qaldırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Terrorçuluğun Təhlili üzrə Birgə Mərkəzinin bəyanatında bildirilir.
Bəyanata görə, İngiltərə, Uels, Şotlandiya və Şimali İrlandiyada terrorçuluğun bütün formaları ciddi qiymətləndirilir.
Təhdid səviyyəsinin artırılması qərarı aprelin 29-da Londonun şimalında baş verən və hakimiyyətin terror aktı kimi təsnif etdiyi antisemit hücumdan sonra verilib.
Son xəbərlər
01:30
Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan varHadisə
01:22
UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:10
Kanada - Azərbaycan münasibətləri dərinləşdiriləcəkXarici siyasət
00:52
Foto
Video
Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
00:24
Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyibDigər ölkələr
00:08
Serbiya Prezidenti: Azərbaycandan sonra karyeramın ən vacib səfəri Çinə baş tutacaqXarici siyasət
23:58
Ernesto Qusman: Kuba suverenliyə hörmət əsasında ABŞ ilə dialoqa hazırdırDigər ölkələr
23:50
Belqradda "İnterpol"un regional bürosu açıla bilərDigər ölkələr
23:43