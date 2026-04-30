В Британии повысили уровень террористической угрозы после нападения в Лондоне
- 30 апреля, 2026
- 21:17
Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы в Великобритания со "значительного" до "серьезного" - четвертого из пяти возможных уровней.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Объединенного центра по анализу терроризма.
Согласно заявлению, угроза всех видов терроризма на территории Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии оценивается как серьезная.
Решение о повышении уровня угрозы было принято после антисемитского нападения на севере Лондон 29 апреля, которое власти признали террористическим актом.
