    В Британии повысили уровень террористической угрозы после нападения в Лондоне

    • 30 апреля, 2026
    • 21:17
    В Британии повысили уровень террористической угрозы после нападения в Лондоне

    Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы в Великобритания со "значительного" до "серьезного" - четвертого из пяти возможных уровней.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Объединенного центра по анализу терроризма.

    Согласно заявлению, угроза всех видов терроризма на территории Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии оценивается как серьезная.

    Решение о повышении уровня угрозы было принято после антисемитского нападения на севере Лондон 29 апреля, которое власти признали террористическим актом.

    Великобритания Антисемитизм Борьба с терроризмом
    Londonda hücumdan sonra Britaniyada terror təhlükəsi səviyyəsi artırılıb

